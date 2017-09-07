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Top Events 1 год студии Валентины Лелюх

7 Сен 2017

Дорогие Друзья, нам удалось заглянуть на праздничное мероприятие по случаю 1 года работы студии красоты Валентины Лелюх. Само мероприятие, было таким же ярким и не забываемым как и те светлые эмоции которые Валентина дарит всем своим клиентам на протяжении этого прекрасного года! Было много искренних поздравлений, море шампанского и пожелание профессионального роста и процветания.

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