Мы приглашаем Вас, посетить День Рождения творческой студии Екатерины Коньковой. Вот уже 7 лет, прекрасный коллектив студии дарит детям радость и помогает раскрывать таланты и развиваться новым юным дарованиям. Мы покажем Вам, как проходило само мероприятие, тренера студии и участники поделятся с нами своими эмоциями. Екатерина Конькова расскажет, чем живет студия и поделиться планами на будущее.
Top Events Творческая студия Екатерины Коньковой День Рождения 7 Лет!
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