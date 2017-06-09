Сегодня телеканал Odessa Fashion Channel представляет вам видео с презентации книг известного лайф коуча, эксперта в области эмоционального интеллекта, а также автора запатентованных методик личностного роста — Галины Шабшай.
Top Events. Презентация книг Галины Шабшай.
Комментарии
Добавить комментарий
самые популярные новости в этой теме
-
Top Events. Мисс Весна.18 Мар 2015
-
Top Events. Базис Авто.26 Сен 2015
-
Top Events. Odessa Fashion Week.25 Май 2016
-
Top Events. Cool Kids Show 2016.30 Ноя 2016