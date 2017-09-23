Top Events Нани Сабрини — фотопроект

«Odessa Fashion Channel» с радостью представляет, новый фото проект «Kids Fashion Life» от известного дизайнера Нани Сабрини (Nani Sabrini). Само мероприятие проходило в стенах фото студии «Be Free» при партнерстве студии красоты «3D BEAUTY», в качестве профессиональных фотографов приняли участие знаменитые Одесские профи, такие как: Наталия Кучанская и Ольга Беленькая(Photostudio BELENKAYA). Украшения для данной фото сессии, предоставила известный Одесский дизайнер Вера Танасогло (Vera Tanasoglo). Когда в одном месте и в одно время, собирается столько талантливых и творческих личностей то происходит нечто сказочное и не вероятное. Вы и сами можете в этом убедиться, достаточно лишь посмотреть этот видеоролик.