Top Events Музыкальное агентство Collevox

Музыкальное агентство Collevox — это уникальный проект, по привлечению молодых и талантливых для раскрытия их творческого потенциала. Благодаря таким великолепным проектам как Музыкальное агентство Collevox — Одесса как и прежде будет бороться за звание культурной столицы. Музыкальное агентство Collevox — это свежий глоток воздуха в музыкальной жизни города.