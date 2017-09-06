Top Events Музыкальное агентство Collevox

Музыкальное агентство Collevox — это уникальный проект, по привлечению молодых и талантливых для раскрытия их творческого потенциала. Благодаря таким великолепным проектам как Музыкальное агентство Collevox — Одесса как и прежде будет бороться за звание культурной столицы. Музыкальное агентство Collevox — это свежий глоток воздуха в музыкальной жизни города.
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