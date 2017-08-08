Нам тяжело предугадать кем станет ребенок, когда вырастет. Но мы можем создать все условия для его гармоничного развития. И сегодня телеканал Odessa Fashion Channel представляет вам видео с конкурса «Маленькая Модель Украины 2017″.
Top Events. Маленькая модель Украины 2017.
Комментарии
Добавить комментарий
самые популярные новости в этой теме
-
Top Events. Агентство ТЭФФИ.15 Дек 2014
-
Top Events. Цыплята табака.22 Июл 2015
-
Top Events. TMG Model School.19 Апр 2016
-
Top Events. Domanoff.7 Ноя 2016