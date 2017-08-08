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Top Events. Маленькая модель Украины 2017.

8 Авг 2017

Нам тяжело предугадать кем станет ребенок, когда вырастет. Но мы можем создать все условия для его гармоничного развития. И сегодня телеканал Odessa Fashion Channel представляет вам видео с конкурса «Маленькая Модель Украины 2017″.

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