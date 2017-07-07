Production. Odessa Fashion Week. Cruise.

В разгар туристического сезона 15-17 июля состоится профессиональная неделя моды Perwoll Odessa Fashion Week Cruise 2017, которая в свой первый юбилейный 5-ый сезон соберет ценителей моды для демонстрации круизных коллекций украинских и зарубежных дизайнеров.

15 июля при поддержке Администрации Одесского морского порта на рейдовом моле Воронцовского маяка, протяженностью более 600 метров состоится грандиозное дефиле моделей агентств Amazonka и Royal Family в одежде украинских дизайнеров от Miss DM, Ирина Сирык, Елена Годис (Elena Godis), Анастасия Томашевская & StorGe, Жанна Климова (Zhanna Klimova), Falleen 218 By Glib Kislovskyi, N`art и Елена Гуранда (Elena Guranda). Во время этого Grand Show представители Национального реестра рекордов Украины будут фиксировать рекорд: «Самый длинный подиум в Украине».

Организатор Odessa Fashion Week Zarina Semenyuk отмечает, что «основной целью установления рекорда Украины является популяризация главной достопримечательности и символа Одессы — Воронцовского Маяка, а также привлечение внимания топовой украинской и международной прессы к участникам и партнерам этого события».

Воплощение этого амбициозного проекта состоится при поддержке средств Perwoll с 3D эффектом восстановления, эксклюзивного дилера Suzuki в Одессе и Одесской области – компании Автотрейдинг, производителя обуви и аксессуаров из кожи Grand Style, Ukrainian Fashion Academy, медицинского центра Oxford Medical, уникального центра здоровья и красоты Ark SPA Palace, профессиональной косметики для волос ESTEL Professional, авторской школы визажа Ирины Грабар Make-Up Profi и Beauty studio Annet Sherstyuk.

Незаменимая техническая группа специалистов компании Grand Master проведут все необходимые приготовления, ведь рейдовый мол, окруженный водой со всех сторон, должен стать профессиональным подиумом, а снимать Grand Show можно будет в буквальном смысле слова лишь с воздуха, но в этом беспрецедентном для украинского fashion-сообщества шоу и заключается интрига и интерес прессы, немногие представители которой смогут лично присутствовать на главном шоу круизного сезона.

Торжественная церемония открытия Perwoll Odessa Fashion Week Cruise состоится на Теплоходе «Хаджибей», с верхней палубы которого будет открываться замечательный вид на Одесский морской порт и Воронцовский маяк. Ведущей церемонии станет бессменная ведущая Анастасия Сацюк, а с музыкальной программой выступят: одесская джаз-дива Анастасия Букина, первая участница детского Евровидения от Беларуси Ольга Сацюк и молодая рок-певица Анна Моргун.

16-17 июля основные показы круизного сезона состоятся в пляжном комплексе Mafia Rave Terrace, расположенном в самой любимой зоне Одессы — на берегу Черного моря в самом центре курортной и развлекательной жизни Одессы – знаменитой Отраде. Mafia Rave Terrace сочетает в себе концепцию качественного пляжного отдыха, атмосферу лучших мировых pool-party, а также ресторан в лучших традициях авторской и креативной кухни.

Свои круизные коллекции продемонстрируют более двадцати лучших украинских и зарубежных дизайнеров, в числе которых: Miss Dm, Elen Godis, Tomashevsky & Storge, Zhanna Klimova, Falleen 218 By Glib Kislovskyi, N`аrt, Coolbaba, Elena Guranda, Zov Design, Savana, Barbara Andrew Bellezza, Sofo, Fink & Play Fashion Junior, Irina Siryk, Navy (Belarus), Undastand Product (Belarus), Verona (Belarus), Valeria Krysa (Belarus), Malgorzata Czudak (Poland), Vasile Vozian (Moldova), Jeantailor (Lithuania), Salle De Mode (Georgia).

Эксклюзивными медиа-партнерами круизного сезона выступят L`Officiel оnline и Ukrainian.Fashion. Видео показов будут транслировать такие международные телеканалы, как Fashion TV, Fashion One, Fashion Channel и, конечно, наш одесский трендсеттер Odessa Fashion Channel.

Подробное расписание показов на сайте: odessafashionweek.com

и в социальных сетях Facebook & Instagram: @odessafashionweek

Билеты на сайтах: ukrticket.com.ua и kassir24.com.ua