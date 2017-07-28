Production. Albina Victorу.

В моём видео представлена эксклюзивная коллекция мягкой мебели Albina Victory , а также коллекция мебели и декора из США Uttermost.

Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что каждая модель Albina Victory в единственном экземпляре и может быть изготовлена под индивидуальные запросы Вашего помещения. Срок изготовления — от одного до полутора месяцев. Каждому покупателю предоставляется мягкий оригинальный сюрприз от бренда Albina Victory.

Подробнее информацию можно получить на сайте салона gridina.od.ua

Добро пожаловать в салон Casa Perfecta по адресу ул. Толбухина, 135; «Новый Мегадом», второй этаж.