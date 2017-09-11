Сегодня мы станем свидетелями поистине потрясающего торжества, по случаю 10-летия продюсерского центра «Play Fashion». За эти 10 лет, было реализовано множество креативных проектов, которые пришлись по вкусу множеству ценителей моды и шоу бизнеса. За десятилетие своего существования, продюсерский центр «Play Fashion» зажег много звезд и расширил рамки понимания моды. «Play Fashion» — это всегда яркие и запоминающиеся образы и креативные мысли.
People&Party Школа Play Fashion ( 10 лет)
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