People&Party, TV программы, Видео

ГлавнаяPeople&Party, TV программы, Видео

People&Party Сквер ресторан сентябрь 1

8 Сен 2017

Приветствую Вас дорогие друзья! Нас снова пригласили окунуться в невероятную атмосферу Ресторана «Сквер». Все просто утопает в зелени и в атмосфере праздника и потрясающих декораций под старую Одессу. Ресторан «Сквер» — это домашняя кухня, первоклассное обслуживание и дружеская атмосфера.

Комментарии

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

самые популярные новости в этой теме

РАССЫЛКА

Мир не зависит от скорости вращения внутреннего кольца подвеса

spOnge
Популярное видео
© 2017
Все права защищены
Сайт сшит модниками из
sponge.com.ua
Наши партнеры