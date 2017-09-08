People&Party Сквер ресторан сентябрь 1

Приветствую Вас дорогие друзья! Нас снова пригласили окунуться в невероятную атмосферу Ресторана «Сквер». Все просто утопает в зелени и в атмосфере праздника и потрясающих декораций под старую Одессу. Ресторан «Сквер» — это домашняя кухня, первоклассное обслуживание и дружеская атмосфера.