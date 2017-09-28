«Odessa Fashion Channel» с радостью предоставляет возможность взглянуть на то, как проходила 15 международная риэлторская конференция. Конференция собрала многих успешных риэлторов с всех уголков Украины, а так же зарубежных гостей. Речь шла о внедрении на Украинский рынок, новых технологий в сфере продажи и аренды недвижимости, иностранные коллеги делились новинками маркетинговых исследований и нововведений, а так же обсуждали вопросы повышения квалификации специалистов. Само мероприятие проходило в непринужденной дружеской атмосфере и как полагается для встреч такого уровня, участники конференции — обменивались опытом, разрабатывали стратегии развития Украинского рынка недвижимости, завязывали полезные знакомства ну и конечно же веселились.
People&Party Риэлторская компания Партнер Эстейт
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