People&Party Риэлторская компания Партнер Эстейт

«Odessa Fashion Channel» с радостью предоставляет возможность взглянуть на то, как проходила 15 международная риэлторская конференция. Конференция собрала многих успешных риэлторов с всех уголков Украины, а так же зарубежных гостей. Речь шла о внедрении на Украинский рынок, новых технологий в сфере продажи и аренды недвижимости, иностранные коллеги делились новинками маркетинговых исследований и нововведений, а так же обсуждали вопросы повышения квалификации специалистов. Само мероприятие проходило в непринужденной дружеской атмосфере и как полагается для встреч такого уровня, участники конференции — обменивались опытом, разрабатывали стратегии развития Украинского рынка недвижимости, завязывали полезные знакомства ну и конечно же веселились.