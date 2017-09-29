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People&Party Золотое Руно

29 Сен 2017

В сегодняшнем выпуске «Odessa Fashion Channel», мы побываем в заведении, которое вот уже на протяжении 15 лет — радует и удивляет своих гостей. Попав сюда раз, Вам обязательно захочется сюда вернуться! Изысканная и разнообразная кухня, внимательный персонал, красочные не забываемые шоу программы, вот то, что Вас ожидает в ресторане «Золотое Руно». У Ресторана есть своя торговая марка, которая включает кондитерский цех, пивоварню, а так же цех по производству сыров и колбас — вся продукция сертифицирована. А это значит, что все продукты всегда свежие и экологически чистые. С каждым годом, Ресторан совершенствуется и становиться лучше — это готовы подтвердить все постоянные клиенты Ресторана «Золотое Руно»!

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