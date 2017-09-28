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Opening Магазин обуви Клеопатра

28 Сен 2017

Хорошая и удобная обувь, вот то что придает уверенности и подчеркивает Вашу индивидуальность. И кто как не Итальянцы знают как правильно и стильно сделать обувь и аксессуары? Мы рады пригласить Вас, на открытие магазина обуви и аксессуаров — «Клеопатра». Тут представлены лучшие образцы обуви от знаменитых Итальянских модельеров. Многие Одесситы кто стремиться, всегда выглядеть стильно и безупречно, давно оценили по достоинству качество сети магазинов «Клеопатра» и вот открылся очередной замечательный магазин. Приходите и порадуйте себя стильными покупками.

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