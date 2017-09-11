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Opening ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Творческая студия NRG 1

11 Сен 2017

Дорогие друзья, сегодня телеканал OFC в гостях у Dance Studio Energy. Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок вырос творческой и яркой личностью то Вам именно сюда. Тренировки проводятся по трем направлениям, а именно: Танцы, гимнастика и актерское мастерство. Лучшие тренера и дружеский коллектив, помогут Вашему ребенку быстро освоиться и получать удовольствие от занятий. Оценить успехи своего ребенка, вы сможете на различных выступлениях и соревнованиях, в которых студия регулярно принимает участие.

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