Opening ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Творческая студия NRG 1

Дорогие друзья, сегодня телеканал OFC в гостях у Dance Studio Energy. Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок вырос творческой и яркой личностью то Вам именно сюда. Тренировки проводятся по трем направлениям, а именно: Танцы, гимнастика и актерское мастерство. Лучшие тренера и дружеский коллектив, помогут Вашему ребенку быстро освоиться и получать удовольствие от занятий. Оценить успехи своего ребенка, вы сможете на различных выступлениях и соревнованиях, в которых студия регулярно принимает участие.