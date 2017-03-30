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OFC Recommends. Sky Fit.

30 Мар 2017

Спорт — это то, что делает нашу жизнь ярче, красивее и здоровее. Ведь не даром говорят: «В здоровом теле, здоровый дух!». И сегодня телеканал Odessa Fashion Channel проведет вам экскурсию по фитнес-центру Sky Fit Club.

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