С 2016 года торговый дом Ijevan открыл свои двери для Украины и предлагает вино-коньячную продукцию. И сегодня, в годовщину открытия магазина в Одессе, телеканал Odessa Fashion Channel познакомит вас с этим брендом немного ближе.
OFC Recommends. Ijevan.
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