Про актуальность заболеваний позвоночника сказано уже многое. К сожалению, большое количество современных научных исследований не способны избавить человечество от этой проблемы. И сегодня телеканал Odessa Fashion Channel совместно с «Южноукраинским центром восстановления позвоночника» попробует разобраться в этом вопросе.
OFC Recommends. Южноукраинский центр восстановления позвоночника.
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