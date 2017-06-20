OFC Recommends. Южноукраинский центр восстановления позвоночника.

Про актуальность заболеваний позвоночника сказано уже многое. К сожалению, большое количество современных научных исследований не способны избавить человечество от этой проблемы. И сегодня телеканал Odessa Fashion Channel совместно с «Южноукраинским центром восстановления позвоночника» попробует разобраться в этом вопросе.