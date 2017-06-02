Каждый ребенок талантлив и способен на большие победы. И в раннем возрасте именно родители помогают раскрыть его индивидуальность. Телеканал Odessa fashion Channel готов познакомить вас с танцевальной студией Леры Семашко, в которой занимается множество талантливых деток.
OFC Recommends. Танцевальная студия Леры Семашко.
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