Такси — это одно из самых любимых средств передвижения в Одессе. В любое время дня и ночи вас могут отвезти в желаемую точку города. И сегодня телеканал Odessa Fashion Channel поможет вам выбрать лучший сервис — Такси Shark.
OFC Recommends. Такси Shark.
Комментарии
Добавить комментарий
самые популярные новости в этой теме
-
OFC Recommends. Юдистрой.11 Мар 2015
-
OFC Recommends. Isabel Garcia.14 Июл 2015
-
OFC Recommends. TESS.22 Июн 2016
-
OFC Recommends. Персональный тренер. Вадим Садковский.16 Май 2015