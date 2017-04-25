Уже много лет мебельный салон «Сапсан» радует всех одесситов эксклюзивной мебелью. Создатели такого успешного проекта не останавливаются на достигнутом и рады представить вам технологию сна в исполнении шведской компании Hästens, которая эксклюзивно представлена в салоне «Сапсан».
OFC Recommends. Сапсан.
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