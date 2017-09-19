Мы с радостью поделимся с Вами впечатлениями о том, как проходил день открытых дверей в продюсерском центре «Made in Odessa». Нас ждет знакомство с ведущими преподавателями и специалистами данного центра, впечатления родителей и эмоции его учеников.
OFC Recommends Продюсерский центр Made in Odessa день открытых дверей
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