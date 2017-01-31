Чтение книг меняет наше сознание и вдохновляет на перемены к лучшему. Секрет Ирины Говорухи в её искренности и чистоте. Каждое её выступление — это всплеск радости, любви и хорошего настроения. И сегодня телеканал Odessa Fashion Channel приглашает вас на творческий вечер.
OFC Recommends. Ирина Говоруха. Творческий вечер.
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