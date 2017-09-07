Odessa Fashion Channel, представляет обзор проекта «Make me a model». Вас ожидает увлекательное путешествие в за кулисы моды, обсуждение членами жюри всех претенденток на первое место. Мысли и впечатления жюри по каждой из начинающих моделей, а так же кадры из самого конкурса.
Make me a model финал в ресторане Сквер part 3
Similar posts
- Make me a model финал в ресторане Скв... — Odessa Fashion Channel, представляет обзор проекта «...
- Make me a model финал в ресторане Скв... — Odessa Fashion Channel, представляет обзор проекта «...
Комментарии
Добавить комментарий
самые популярные новости в этой теме
-
Defile24 Дек 2013
-
Defile22 Янв 2014
-
Motors11 Фев 2014
-
Defile. Lug Von Siga. Spring-Summer 2014. Part 2.28 Фев 2014