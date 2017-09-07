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Make me a model финал в ресторане Сквер part 1

7 Сен 2017

Odessa Fashion Channel, представляет обзор проекта «Make me a model». Вас ожидает увлекательное путешествие в за кулисы моды, обсуждение членами жюри всех претенденток на первое место. Мысли и впечатления жюри по каждой из начинающих моделей, а так же кадры из самого конкурса.

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