Make me a model финал в ресторане Сквер part 1

Odessa Fashion Channel, представляет обзор проекта «Make me a model». Вас ожидает увлекательное путешествие в за кулисы моды, обсуждение членами жюри всех претенденток на первое место. Мысли и впечатления жюри по каждой из начинающих моделей, а так же кадры из самого конкурса.