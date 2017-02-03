Luxury Life, TV программы, Видео

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Luxury Life. Dzintars.

3 Фев 2017

Сегодня практически нет представительниц прекрасного пола, которые не пользовались косметикой. Она помогает скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Когда мы говорим об уходе, то хотим только самого лучшего! Поэтому телеканал Odessa Fashion Channel предлагает вам познакомиться с косметикой высокого уровня — Dzintars.

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