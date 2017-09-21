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Luxury Life Лама (Sentyabr)

21 Сен 2017

Шубка — это слово заставляет биться женские сердца чаще и интенсивнее. А если мы скажем Вам, что есть не просто шубка, а шубка с цветным мехом и еще есть шубки из серии «oversize». Для любительниц активного образа жизни есть трендовые изделия «Спорт-шик», в них Вы будете смотреться и шикарно и спортивно. Вы уже заинтригованы? Тогда мы настоятельно рекомендуем посетить магазин «Лама». Представленная здесь продукция, удивит даже самых изысканных любительниц меховых изделий, а качество превзойдет все Ваши ожидания. Опытные специалисты помогут Вам подобрать именно то, что Вам нужно. Все трендовые изделия из меха, Вы найдете у нас.

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