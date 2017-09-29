Gourman Мастер класс Абрамова Алекса (шеф-повар) 1

«Odessa Fashion Channel», приглашает Вас посетить вместе с нами, мастер класс от культового шеф повара Александра Абрамова. Это человек, у которого всегда есть чему поучиться. Ведь он обладает уникальным опытом, который перенимал у знаменитых мастеров, таких как обладателя звезды «Michelin» — Адриана Кетгласа и известного шеф-повара Итальянского ресторана — Мирко Дзаго. Следует отметить, что несмотря на свой колоссальный опыт, Александр не прекращает учиться и совершенствоваться. Всегда остроумный и веселый, он научит Вас как следует готовить и как избежать тех ошибок, которые он сам когда то допускал, оттачивая свое мастерство. Обязательно посетите мастер-класс, если будет такая возможность, «Odessa Fashion Channel» — рекомендует.