Fashion Review Ukrainian kids Fashion Week 7

«Odessa Fashion Channel» с радостью представляет проект Оксаны Уткиной(Продюсер и основатель проектов «Ukrainian kids Fashion Week» и «LolaKIDS») и Алины Корольчак(директор студии «Model LolaKIDS) — «Fashion Review Ukrainian kids Fashion Week». Два потрясающих дня, на протяжении которых проходил проект «Fashion Review Ukrainian kids Fashion Week», можно смело назвать одним из самых ярких и запоминающихся событий в мире детской моды, на протяжении всего этого года. И это не удивительно, ведь в нем приняли участие столько успешных модельеров и представителей различных модных брендов. За интеллектуальную часть мероприятия отвечала Оксана Атландер, как представитель магазина «Бук», объясняла всем участникам, что читать это все еще модно. Кира Тан(«Kira Tan»), порадовала нас коллекцией для выпускных, конкурсов красоты и концертов. Кстати на мероприятии она пришла не одна, а с дочерью Машей — которая является начинающей моделью. На протяжении всего мероприятия, своей креативностью и не стандартным подходом, зрителей и участников радовали — Виктория Сливченко, которая является основателем бренда «Candy Kid», а так же творческая мастерская Татьяны Потоцкой. Анна Лицкина — бренд «LAI», приятно удивила осенней коллекцией ручной работы. Представители бренда «Мария Гросс», поражали яркими образами и заряжали позитивом, за что им отдельная благодарность. Важность и своевременность, данного мероприятия подчеркнула и Галина Москвина (имиджмейкер, стилист, арт-директор журнала «Busines Zavarnik»), она заметила, что такие проекты позволяют детям окунуться в мир моды и в последствии сделать осознанный выбор, её дочь так же участвовала в показах мод.