Можно вечно смотреть на то, как ловко женщины лавируют между стремительными изменениями в моде и высокими требованиями к идеальному внешнему виду. Однако времени на это становится все меньше. Именно поэтому все больше девушек выбирают услугу перманентного макияжа!
Beauty&Style. Permanent by Olga Loginova.
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