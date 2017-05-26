Можно вечно смотреть на то, как ловко женщины лавируют между стремительными изменениями в моде и высокими требованиями к идеальному внешнему виду. Однако времени на это становится все меньше. Именно поэтому все больше девушек выбирают услугу перманентного макияжа!
Beauty&Style. Permanent by Olga Loginova.
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