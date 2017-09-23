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Beauty&Style Chek Style Дом красоты

23 Сен 2017

В сегодняшнем выпуске, мы посетим Дом красоты «Chek Style». Красивая и ухоженная кожа, правильно подобранный и нанесенный макияж — придает сил и уверенности на любом мероприятии. Прекрасно провести время и получить услуги по профессиональному уходу за кожей и волосами, все это можно совместить посетив Дом красоты «Chek Style». Здесь Вам проведут полный анализ состояния кожи головы и волос, проконсультируют и помогут подобрать средства по уходу за ними. Так же можно посетить сеанс массажа, как аппаратного так и без аппаратного. Профессиональное наращивание ресниц, маникюр и много другое. Если Вы готовитесь к какому то мероприятию либо просто решили себя порадовать, Вам не нужно больше мотаться по городу из одного салона в другой, все что Вам необходимо есть в Доме красоты «Chek Style»!

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