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Beauty&Style «Black and roses» салон красоты

6 Сен 2017

Все девушки любят выглядеть стильно и побаловать себя сладким. И вот в нашем городе открылся уникальный салон красоты «Black and roses», который позволит им совместить эти два приятных момента. Это все стало возможным, благодаря совместным усилиям двух прекрасных девушек: Кристины Гончаровой и Елены Савченко.

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