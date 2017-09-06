Все девушки любят выглядеть стильно и побаловать себя сладким. И вот в нашем городе открылся уникальный салон красоты «Black and roses», который позволит им совместить эти два приятных момента. Это все стало возможным, благодаря совместным усилиям двух прекрасных девушек: Кристины Гончаровой и Елены Савченко.
Beauty&Style «Black and roses» салон красоты
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