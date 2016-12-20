Студия красоты «Лена Колтынюк» — это опыт и признание, подтвержденное десятками медалей и счастливыми улыбками прекрасных клиенток. Odessa Fashion Channel знакомит вас с одним из самых знаменитых салонов красоты Одессы.
Beauty&Style. Студия красоты Елены Колтынюк.
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