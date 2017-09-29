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Beauty&Style Студия красоты Елены Каневской

29 Сен 2017

«Odessa Fashion Channel» предлагает Вам, отправиться в сказку. Она будет о маленькой красивой девочке, которая мечтала о своем — собственном салоне красоты. Она мечтала дарить радость и делать мир прекраснее. Девочка выросла и не забыла о своей мечте, она приложила много труда и усилий и ее мечта исполнилась. Сегодня мы покажем Вам, Студию Красоты Елены Каневской, и мы своими глазами увидим, как воплощаются мечты. Тут Вам сделают любую прическу, правильно подберут макияж, помогут подобрать подходящий Вам образ и стиль. Все желающие могут пройти курсы парикмахерского искусства и визажа. Дорогие девушки, «Elena Kanevskaya Studio» — приглашает Вас окунуться в сказку, где каждая девушка сможет преобразиться в прекрасную принцессу.

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