Одесса славится своими достопримечательностями. И если говорить о красоте, то салон красоты «Шагги» спокойно можно причислить к достоянию нашего города. Уже многие годы здесь творятся чудеса, благодаря которым одесситки считаются самыми красивыми девушками в мире.
Beauty&Style. Салон красоты Шагги.
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