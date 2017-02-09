Beauty&Style. Салон красоты Шагги.

Одесса славится своими достопримечательностями. И если говорить о красоте, то салон красоты «Шагги» спокойно можно причислить к достоянию нашего города. Уже многие годы здесь творятся чудеса, благодаря которым одесситки считаются самыми красивыми девушками в мире.