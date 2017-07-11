Beauty&Style. Салон красоты на Пушкинской, 62.

Женщина — это украшение нашего мира. И то, что дарит природа, обязательно требует ухода. В современном мире лучшим украшением является ухоженное лицо и отточенные контуры тела. В «Салоне красоты» на Пушкинской, 62, работают «феи», которые прекрасно поработают над вашей внешностью!