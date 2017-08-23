Art&Design. Casa Perfecta.

Идеальный дом, сколько же в этой фразе смысла и глубины. Он идеальный, если нет более удобного места, чем на мягком уголке возле торшера. А идеально сбалансированные цвета подарят тебе спокойствие после яркого рабочего дня. Все это можно найти в салоне эксклюзивной мебели Casa Perfecta.