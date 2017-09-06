Art & Design Клуб La Dushe Презентация новинок немецкого бренда АХОR

Вашему вниманию представлены новинки Немецкого бренда AXOR. AXOR — производитель сантехники, чья продукция направлена на реализацию разных дизайнерских решений ванной комнаты в верхнем сегменте. Уникальные коллекции, которые подходят абсолютно для всех интерьеров. AXOR — это разнообразие, красота и индивидуальность Вашей ванной комнаты.