Вашему вниманию представлены новинки Немецкого бренда AXOR. AXOR — производитель сантехники, чья продукция направлена на реализацию разных дизайнерских решений ванной комнаты в верхнем сегменте. Уникальные коллекции, которые подходят абсолютно для всех интерьеров. AXOR — это разнообразие, красота и индивидуальность Вашей ванной комнаты.
Art & Design Клуб La Dushe Презентация новинок немецкого бренда АХОR
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