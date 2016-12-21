Школьный Роман

Амплуа: Врач дерматовенеролог.

Стаж работы в медицине — 9 лет. На сегодняшний день, основные направления моей деятельности — это дерматовенерология и эстетическая медицина.

Многократно выступал на сцене, как врач, читал лекции, проводил семинары, создавал и реализовывал различные социальные проекты.

Изучал ораторское искусство, посещал тренинги по коммуникации (в т.ч. для врачей), многократно оттачивал навыки публичных выступлений.

Мечтаю создать телевизионный проект на медицинскую тематику (в частности на тему эстетической медицины).

Для доктора слово — важнейший инструмент, которым нужно владеть точно, как скальпелем.